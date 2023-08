Ilary Blasi fuga in dubbi su Bastian: altro che crisi!

Nei giorni scorsi Ilary Blasi è finita al centro del gossip ancora una volta. La conduttrice, ormai ex signora Totti, è ufficialmente legata ad un noto imprenditore tedesco Bastian Muller. I due sono uscito allo scoperto da qualche mese e non hanno mancato di condividere sui social i molti momenti trascorsi insieme.

Dopo la fine de L’Isola dei Famosi la showgirl romana si è prima concessa una vacanza in Brasile e poi è volata in Sardegna. In entrambi i posti è apparsa sempre sola. In molti si sono chiesti se Bastian fosse insieme a lei, ma siccome non si è mostrato in nessun scatto è facile dedurre che fra i due ci sia una crisi in corso. I rumors sull’addio si sono sempre fatti più insistenti e Ilary non poteva che rispondere a modo suo.

In queste ore la conduttrice ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono insieme a Bastian. I due si trovano in montagna e sono felici e super innamorati. Ilary ha fugato ogni dubbio e ancora una volta ha messo il gossip a tacere. Un gesto quello della conduttrice che ha lasciato di sasso chi già era pronto a ricamare sul presunto addio. Nessun rischio di rottura. A quanto pare la distanza è stata causata da impegni professionali, ma Ilary e Bastian hanno trovato il modo per stare insieme.

Totti e Noemi nella villa a Sabaudia

Così mentre Ilary trascorre le sue vacanze tra mari e monti, Francesco Totti si trova nella villa a Sabaudia con Noemi Bocchi. I due sono stati paparazzati insieme in spiaggia innamorati e spensierati. Lo scorso anno si incontravano di nascosto, e oggi sono una coppia a tutti effetti.

A quanto pare Ilary Blasi non ha trascorso neanche un giorno di vacanza nei luoghi che frequentava con l’ex marito. E’ determinata a lasciarsi il passato alle spalle e a guardare avanti con positività, anche se ad oggi la separazione con l’ex capitano dell’As Roma non è stata del tutto definita.