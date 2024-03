Nel Varesotto un 50enne si dà fuoco davanti casa

Golasecca, un piccolo comune in provincia di Varese. Un uomo si cosparge di benzina e si dà fuoco seduto all’interno dell’auto a metano che si trovava parcheggiata proprio davanti alla sua abitazione.

E’ accaduto intorno alle 6 di stamattina. A lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi alcuni vicini di casa vedendo l’improvviso divampare delle fiamme dall’automobile.

Nel frattempo, la moglie e la figlia dell’uomo di 13 anni sono uscite di casa e hanno tentato di salvarlo dalle fiamme.

In breve sono giunti sul luogo i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori del 118 che hanno immediatamente rilevato la gravità delle condizioni dell’uomo e ne hanno disposto l’immediato trasferimento in ospedale in codice rosso.

Ora il 50enne si trova ricoverato in ospedale. Le sue condizioni risultano parecchio critiche in quanto ha riportato ustioni molto estese su tutto il corpo.

La moglie, 42 anni, e la figlia adolescente sono ancora sotto shock per l’accaduto. Entrambe hanno riportato solo lievi ferite nel tentativo di estrarre l’uomo dall’auto in fiamme.

A quanto emerso finora dalla testimonianza raccolta dalle forze dell’ordine parlando con la donna, la ragione di questo gesto drammatico dovrebbe essere la non accettazione da parte dell’uomo della separazione in corso dalla moglie.