Alena Seredova parla del tradimento di Buffon: Ferita profonda, non dimentico

Prossima a convolare a nozze con Alessandro Nasi da cui ha avuto una figlia, Alena Seredova sta vivendo un momento felice della sua vita. L’attrice, oggi anche influencer di successo, ha rilasciato un’interessante intervista a Oggi a cui ha parlato della sua vita attuale, ma anche del passato. La Seredova non ha dimenticato il tradimento subito da Gigi Buffon che intraprese, quando era ancora suo marito, una relazione con Ilaria D’Amico.

La Seredova ha superato il dramma, ha saputo guardare avanti, ma non dimentica e non considera la sua famiglia allargata: “Ci vuole tempo. Sbaglia chi pretende tutto e subito, proprio perché il rimettersi in gioco è un percorso naturale del cuore e del cervello. Io mi sono concentrata sui miei figli: pensare meno a me stessa forse ha aiutato.” Ha dichiarato. Alena ha anche aggiunto che Alessandro è arrivato quando meno se lo aspettava.

L’ex modella ha sottolineato cosa le ha fatto ritrovare Nasi, che oggi non vede l’ora di sposare: “Con Ale ho ritrovato la normalità della famiglia. Quando mi ha chiesto di sposarlo, non me lo aspettavo. Un po’ per l’età, e un po’ perché avevo già compiuto questo passo, il matrimonio non era fondamentale per me. Ma poi mi ha fatto tanto piacere.” I due sono molto felici e si amano, hanno un equilibrio di coppia consapevole e sincero.

Alena Seredova: “Non mi piace parlare di famiglia allargata“

Alena Seredova sottolinea che seppur è una persona istintiva quando è stata tradita ha agito con razionalità. Ha pensato soprattutto al bene dei suoi figli che non voleva travolgere in un vortice mediatico. L’ex modella sottolinea, oggi, che non le piace parlare di famiglia allargata, non ha nessun rapporto con l’ex marito e la sua vita attuale:

“Non mi piace parlare di famiglia allargata, non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”.