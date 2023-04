Alessandra Mastronardi confessione shock: “Mi sposo!”

Alessandra Mastronardi è tra le giovane attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Nel corso degli ultimi anni ha interpretato ruoli diversi ed è stata protagonista di fiction di successo come I Cesaroni e L’Allieva e ha davanti un futuro promettente.

Intervistata da Vanity Fair, che le ha anche dedicato la cover, la giovane artista ha confessato che presto convolerà a nozze con il compagno Giampaolo Sannino. Sono una coppia da due anni e ora hanno deciso di fare il grande passo. Alessandra e Gianpaolo hanno fatto la loro prima uscita insieme a La Scala e questo ha imbarazzato profondamente il dentista che non è abituato ai riflettori.

La Mastronardi ha raccontato d’aver conosciuto Gianpaolo qualche anno fa, poi la vita li ha separati per farli ritrovare. Negli ultimi anni si sono sentiti in più occasioni, ma non era mai il momento opportuno per stare insieme: “Diciassette anni fa. È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo rincorsi per una vita. Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”. L’attrice è decisa: ha detto si alla richiesta di matrimonio e a Luglio si sposa.

Alessandra Mastronardi: “E’ lui l’uomo della mia vita”

Alessandra Mastronardi ha raccontato al noto magazine come ha ricevuto la proposta di matrimonio e ha poi aggiunto che era talmente felice di non aver guardato neanche l’anello: entrambi piangevano. L’ex Eva de I Cesaroni è certa che Gianpaolo è l’uomo della sua vita:

“Perché l’ho capito la prima sera che abbiamo passato insieme, quando ci siamo conosciuti. Glielo dissi: ‘Ho visto noi tra 20 anni’. E’ qualcosa che non so spiegare, con lui sono sempre me stessa, senza maschere”. I due si sposeranno a Luglio in una località segreta della Campania e desiderano presto dei figli.