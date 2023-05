Alessandro Basciano: “Ecco cosa ho regalato a Sophie per la nascita di Celine”

Alessandro Basciano è diventato papà per la seconda volta. Sophie Codegoni ha partorito nei giorni scorsi e i due hanno potuto stringere tra le braccia la loro Celine Blue. L’emozione dei due genitori è stata condivisa sui social e anche se l’ex tentatore è già padre di un maschietto, accogliere la neonata è stato diverso.

Ospiti di Casa Chi i due ex gieffini hanno raccontato come stanno vivendo i primi giorni a casa con la bambina. Celine ha scambiato il giorno con la notte, per questo dormono poco. Basciano conosce i ritmi dei neonati per questo non è poi così spaventato. Alessandro ha poi riferito d’aver fatto una regalo inatteso alla compagna. Sophie si aspettava un anello, ma lui ha preferito donarle una borsa griffata. Nonostante la sorpresa inattesa l’ex tronista è felice dell’attenzione ricevuta.

L’ex gieffino ha poi raccontato d’aver assistito al parto, d’essersi emozionato molto. Poi ha precisato che rispetto all’arrivo del primogenito, che a quanto pare già adora la sorella, ha provato un’emozione del tutto diversa: “Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle ma sono diverse”.

Alessandro Basciano: “Celine è da proteggere”

Papà di un maschio Basciano non nasconde che l’arrivo di una femmina è decisamente diverso. Nei confronti della neonata sente d’avere maggiori responsabilità. A suo avviso la piccola è da proteggere di più rispetto al maschietto, ma probabilmente è solo una sua sensazione.

A parte le notti insonni e le continue poppate, cambi di pannolini e tutto ciò che un neonato comporta i due sono sereni, felici e affiatati come non mai. L’amore fra i due è sincero e reale e Celine ha solo coronato il loro sogno.