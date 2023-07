Alessandro Gassmann dedica commovente alla madre morta

Juliette Mayniel, madre di Alessandro Gassmann si è spenta ieri all’età di 87 anni. Attrice di successo è stata compagna di Vittorio Gassmann per circa due anni ed era molto legata al figlio. A dare l’annuncio proprio Alessandro che in questo periodo è impegnato su più set: da quello della nuova stagione di Un Professore ai Bastardi di Pizzofalcone.

“Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”. Questa la didascalia scelta d’Alessandro che accompagna un video con una serie d’immagini che lo ritraggono con il padre e la mamma. Parole che commuovono e fanno percepire quanto l’attore era legato ai genitori. Nonostante l’età avanzata della madre Alessandro non nasconde il suo dolore. La donna ha vissuto per molto tempo lontano dall’Italia, ma l’attore ha sempre percepito la sua presenza:

- Advertisement -

“Mia madre Juliette si sente a casa dappertutto. Verso l’Italia nutre l’amore di un’americana e il disgusto di una francese e ormai non parla più una lingua ma un irresistibile esperanto, dove ogni frase è composta da accento francese tipo Ispettore Clouseau, termini americani, italiani, e spagnoli, dato che da tempo vive in Messico insieme al suo cane Yo Yo. Gioca a bridge, passeggia, dipinge, come un’artista vecchio stampo, forse la più artista di tutta la famiglia.” Ha dichiarato in una recente intervista.

Juliette Mayniel, chi era l’attrice

Classe 1936 Juliette Mayniel è nata in Francia. Molto appassionata d’arte ha debuttato al cinema molto giovane. Dopo aver interpretato vari ruoli ha ottenuto la fama internazionale recitando nel film Occhi senza volto del 1960. Ha poi vinto l’Orso d’Argento e ha lavorato con numerosi registi italiani.

- Advertisement -

Ha anche preso parte a fiction e serie tv molto popolari come l’Odissea. Negli anni sessanta ha incontrato Vittorio Gassmann, i due si sono innamorati e nel 1965 è nato Alessandro. Juliette e Vittorio sono stati legati per circa due anni. Prima d’incontrare il noto attore la Mayniel è stata sposata con Robert Auboyneau da cui si è separata nel 1964.