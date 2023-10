Alessia Marcuzzi confessa: “Sono una che parla troppo…”

Ospite del salotto de La Volta Buona Alessia Marcuzzi si è concessa ad una divertente intervista realizzata dall’amica Caterina Balivo. Alessia è prossima a debuttare con la seconda stagione di Boomerissima, programma che lo scorso anno ha toccato record d’ascolti inaspettati. La Balivo sarà ospite di Boomerissima e la Marcuzzi non poteva ricambiare la presenza.

La conduttrice romana ha detto più volte che non le piacciono le interviste. Si concede poco, ma solo perchè parla troppo e non riesce a trattenersi. Diretta e sincera non filtra ciò che dice anzi, è molto spontanea e per questo quando rilascia un’intervista rischia di dire cose inopportune. Mamma di Tommaso, che è oggi un ragazzo adulto, e di Mia, Alessia si è definita una mamma severa che ha sempre imposto delle regole, ma soprattutto ha preteso rispetto:

“Se Tommaso mi risponde male? A volte sì, ma sa che mi arrabbio molto con questa cosa del rispetto nei confronti miei o del padre. Anche con Mia è lo stesso. Se do punizioni? Io sono un po’ signorina Rottermaier”. Alessia ha poi aggiunto: “A Mia, che ha il telefonino da quest’anno, frequenta la seconda media, glielo tolgo o glielo do in orari particolari. Ad esempio a tavola non si usa, la sera solo 20 minuti.” Ha poi ammesso di controllare il cellulare della figlia perché è ancora piccola.

Alessia Marcuzzi candidata a Sanremo 2024

Immancabile per Alessia Marcuzzi la domanda su Sanremo. In passato ha condotto il Dopo Festival e lo scorso anno ha accompagnato Fiorello in Viva Sanremo, il che non la esclude dalla possibilità di calcare il palcoscenico dell’Ariston insieme a Amadeus. I due hanno lavorato più volte insieme al Festivalbar.

Per ora è solo una supposizione visto che Alessia adora guardare il festival a casa con gli amici: “Non lo faccio per ricevere complimenti, ma mi piace vederlo a casa. Tutti i miei amici arrivano, metto tutti i fiori e tutti hanno le cartelline, dove diamo votazioni: è una specie di notte degli Oscar, mi piace guardarlo”.