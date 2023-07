Alessia Marcuzzi: “Il mio no a Belve? Ecco il motivo!”

Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino sono finiti di nuovo al centro del gossip. I due sono stati avvistati vicini durante la presentazione dei palinsesti Rai e questo ha scatenato i rumors. Pettegolezzi placati dalla conduttrice che sui social ha sottolineato che l’assegnazione posti è stata definita dalla dirigenza Rai.

Oggi Alessia è stata paparazzata a Formentera con l’ex marito Paolo Calabresi. Scatti da cui si deduce una sincera amicizia anche se il possibile ritorno di fiamma è possibile e non del tutto escluso. Intervistata da Davidemaggio.it, Alessia ha parlato del suo futuro in tv e della seconda edizione di Boomerissima, format da lei ideato che ha avuto un successo inaspettato:

“Cercherò di definire meglio boomer e millenial perché anche io non sono una vera boomer, faccio parte della generazione x“. Alessia ha garantito anche la presenza di Luca Tommasini e delle sue meravigliose coreografie: “Mi piacerebbe fare dei balli anche con le musiche dei millenial“. La conduttrice ha poi affermato che le piacerebbe avere degli ospiti speciali come i personaggi delle storiche serie tv anni 80. Infine ha parlato della sua possibile presenza al Festival di Sanremo e del suo no a Belve.

Alessia Marcuzzi: “Belve? Potrebbe essere un problema”

Alessia Marcuzzi ha ribadito che Sanremo non è stato mai il suo punto d’arrivo e in effetti non l’ha mai cercato. Ha poi affermato che non si sarebbe mai perso un programma come Belve ma non potrebbe mai esserne protagonista. Il suo no alla Fagnani è giustificato dal fatto che lei è una persona che parla molto e questo potrebbe crearle più di un problema:

“Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema. Se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai”.