Alette di pollo piccanti in friggitrice ad aria, e 5 salse da abbinare

Le alette di pollo sono classiche della tradizione messicana, ma possono essere preparate in tantissime maniere differenti. Sono molto saporite e facili da fare e piaceranno a grandi e piccini. Le alette di pollo piccanti in friggitrice ad aria sono assolutamente da provare sia come aperitivo che come secondo piatto.

Con la cottura in friggitrice ad aria i tempi saranno molto risotti al pari delle calorie, visto che non dovrete aggiungere oli in eccesso. Se volete provare questa carne in alto modo ecco anche come fare ottimi Straccetti di pollo alla paprika in friggitrice ad aria.

La cucina è arte

Ingredienti alette di pollo piccanti in friggitrice ad aria

500 g di alette di pollo

1 cucchiaino di paprika piccante

1 peperoncino

Una spolverata di pepe nero

Sale q.b

Procedimento

In una ciotola abbastanza grande, mettete le alette di pollo, aggiungete la paprika, il sale, il pepe nero e il peperoncino a pezzettini. Mescolate bene in modo da coprire uniformemente le alette con le marinatura. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate marinare in frigo per 4 ore.

Cottura

Una volta che le alette di pollo hanno finito di marinare, disponetele nel cestello, cercando di non sovrapporle troppo per permettere una cottura uniforme. Cuocetele nella friggitrice ad aria preriscaldata a 190°C per circa 25/30 minuti o finché non saranno ben cotte e dorate sulla superficie. Potrebbe essere necessario girarle a metà cottura per assicurarsi che si cuociano uniformemente da entrambi i lati.

Consigli

Per una marinatura differente immergete le alette di pollo in una miscela di salsa barbecue e salsa di soia, lasciatele marinare in frigorifero per un’ora per un sapore affumicato e irresistibile.

