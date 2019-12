Alfonso Signorini: “Barbara D’Urso single? Ma va là …”

Ospite d’onore di #Cr4 la repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune curiosità attirando l’attenzione del pubblico sempre molto attento alle rivelazioni gossipate del giornalista. Signorini scelto per condurre il prossimo Grande Fratello Vip ha reso noto che Barbara D’Urso che da d’anni si dichiara single e dedita solo ai figli e al suo lavoro in realtà non disdegna alcune compagnie alludendo al fatto che alla presentatrice piacerebbero gli uomini più giovani e questo non è un segreto:

”Poi c’è Barbara d’Urso che sicuramente ha un suo appeal presso i ragazzi di una certa età. Anzi poi lei non disdegna, lei stessa lo dice che le piacciono i ragazzi più giovani… Ma lei dice che è sola da anni. Quella è una vecchia storia, ma cosa c’entra. Chiambretti ha poi indagare sulla questione e ha insistito: “Ma non è vero quindi?”. La risposta del direttore di Chi non è mancata“Ma noooo, ma va là, troverà anche lei i suoi espedienti”.

Alfonso Signorini e Barbara D’Urso: pace fatta!

Alfonso Signorini ha poi spiegato come ha fatto pace con la conduttrice dopo una lite poco giustificata. I due dopo alcuni anni che non si parlavano la scorsa settimana hanno avuto un incontro e oggi hanno superato ogni fraintendimento:”A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e l’ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara .La porta si è chiusa e nessuno dei due si ricorda il motivo.”