Maggio 2024 su Cartoonito

RUBBLE&CREW – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 2 maggio tutti i giorni alle 17.45.

- Advertisement -

Arriva in Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) la serie animata spin-off di Paw Patrol dedicata al bulldog della squadra appassionato di costruzioni.

Rubble e la sua famiglia di cuccioli costruttori – zia, nonno, cugini – sono i protagonisti della nuova serie ambientata a Builder Cove. Ci saranno molti nuovi cuccioli e molti nuovi veicoli da costruzione; tutti lavoreranno insieme, come sempre, per rendere la città Di Builder Cove un posto fantastico in cui vivere. La società di costruzioni Rubble & Crew non è l’unica in città: il rivale e perfido speed Meister tenterà in tutti i modi di sabotare il loro lavoro per accaparrarsi gli edifici da costruire, spesso attraverso subdole manovre e senza metterci il giusto duro lavoro!

- Advertisement -

BUON COMPLEANNO TRENINO THOMAS

Il 12 maggio alle 18.40.

Cartoonito (canale 46 del DTT) festeggia il compleanno del Trenino Thomas con lo speciale in esclusiva Prima TV free: MISSIONE TRA LE BOLLE.

- Advertisement -

Thomas è il trenino socievole e giocoso che fa tutto il possibile per essere il miglior treno che ci sia. Con lui i piccoli spettatori imparano tante lezioni importanti, come affrontare le proprie paure e che avere idee diverse gli uni dagli altri non è sbagliato ma anzi è un valore aggiunto all’interno del gruppo. Da sempre IL TRENINO THOMAS veicola, infatti, ai più piccoli l’importanza di valori quali l’amicizia, il lavoro di squadra, l’empatia, l’aiuto reciproco e l’inclusività.

BARBIE STUNT – STACIE

Dal 13 maggio tutti i giorni alle 15.30.

A maggio Cartoonito (canale 46 del DTT) dedica uno stunt a Stacie, la piccolina delle sorelle di Barbie e la più sportiva.

Ottimista, intraprendente e competitiva al punto giusto, Stacie è sempre pronta ad intraprendere una nuova sfida anche se molto difficile!

Il 1° giugno da non perdere lo speciale “Barbie e Stacie alla Riscossa”.

La famiglia Roberts si reca nel Wisconsin per un festival di mongolfiere, ma quando Barbie e Skipper hanno un incidente con la loro mongolfiera, è Stacie che interviene per salvare la situazione!

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia (una società Warner Bros. Discovery). È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora.

A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda. Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini. Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

Aprile 2024 su Cartoonito