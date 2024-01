Ali di pollo panate e fritte in friggitrice ad aria, prova il trucco della panatura

Le ali di pollo panate e fritte in friggitrice ad aria sono un secondo piatto delizioso e più leggero rispetto a quello tradizionale con frittura in olio. Con una marinatura gustosa e una cottura croccante, queste ali sono perfette per un pranzo o uno spuntino appetitoso. Scopriamo insieme come prepararle e segui il trucco della panatura.

Accompagna questo piatto con dell’insalata mista e delle gustose patate schiacciate e fritte in friggitrice ad aria.

Ingredienti ali di pollo panate

600 g di ali di pollo

Pangrattato q.b.

Olio extra vergine d’oliva

1 spicchio di aglio spremuto

Sale, pepe e paprika

Rosmarino tritato

1 cucchiaio di formaggio grattugiato

Procedimento

In una ciotola, unisci le ali di pollo con sale, pepe, paprika, aglio spremuto, rosmarino tritato e un generoso filo di olio extra vergine d’oliva. Lascia marinare per almeno mezz’ora, consentendo ai sapori di penetrare nella carne.

Dopo la marinatura, impana le ali passandole nel pangrattato misto a un cucchiaio di formaggio grattugiato, che conferirà un tocco di sapore in più.

Cottura

Preriscalda la friggitrice ad aria a 190°C per 3 minuti. Posiziona le ali sulla griglia della friggitrice ad aria e spruzza leggermente con olio. Cuoci per 25-30 minuti a 190 gradi, girando a metà cottura per garantire una doratura uniforme. Ti raccomando un altro puff di olio dopo averle girate per dare croccantezza infinita.

Consigli

Personalizza la marinatura aggiungendo spezie o condimenti che preferisci, per esempio del peperoncino.

Servi le ali con salse a tuo piacimento, come salsa barbecue, salsa agrodolce o una salsa allo yogurt con erbe fresche.