Allenamento con i pesi: il miglior esercizio per tutti

Il sollevamento pesi, in base agli ultimi studi, può essere un allenamento a 360° per il corpo e per la mente. Oltre ad alleviare il mal di schiena e contribuire in modo significativo a bruciare le calorie, il sollevamento pesi potrebbe anche migliorare le capacità mnemoniche.

Questo quanto scoperto dai ricercatori dell’università di Alberta, tra cui il fisiologo dell’esercizio Loren Chiu. Quest’ultimo ha affermato: “Ci sono alcuni muscoli nella parte bassa della schiena, spalle, caviglie e fianchi che sono davvero deboli, in genere non andiamo in palestra e alleniamo quei muscoli in modo specifico, ma se quei muscoli sono deboli, potrebbero non essere in grado nemmeno di svolgere attività di routine come portare la spesa o spalare la neve.” È necessario pertanto allenarsi, specialmente se la resistenza è diminuita di molto, ad esempio quando si va avanti con l’età.

La ricerca sugli anziani

Kerry Mummery, ricercatrice di attività fisica e promozione della salute, della Facoltà di Kinesiologia, Sport e Ricreazione dell’Università di Alberta ha lavorato in Australia su un progetto con alcune donne anziane senza esperienza nell’allenamento, creando un percorso di sollevamento pesi per misurare gli effetti che avevano sulla loro densità minerale ossea.

La ricerca ha dimostrato che i danni causati dall’osteoporosi non possono essere ovviamente invertiti, ma l’allenamento ha mostrato miglioramenti per quanto concerne la resistenza, il deterioramento osseo, ed inoltre ha migliorato la memoria formando più vasi sanguigni nel cervello.

Infatti, l’esercizio fisico, accumula acido lattico, che viene recepito dal cervello, e si aumenta la resistenza così come avviene nei muscoli. Rispetto ad un esercizio aerobico o allenamento cardio, il sollevamento pesi è un’attività motoria intensiva, pertanto riesce a coinvolgere di più i muscoli.