Allerta formaggio grattugiato, rischi per la salute

Allerta formaggio grattugiato, il prodotto in questione è svizzero, ma é commercializzato e distribuito anche in Italia.

Allerta formaggio grattugiato, rischi Listeria. Quali sono i lotti da controllare

L’USAV svizzero ha attivato un avviso sicurezza alimentare, riguardante il formaggio grattugiato venduto in busta da 1 chilo prodotto da Schwyzer Milchhuus. Attivato il sistema di sicurezza per i consumatori Europei, i possibili rischi per la salute riguardano la presenza di Listeria monocytogenes. I lotti sono 46.2 e 46.3, il prodotto è stato messo in commercio il 13-11-2019.

Listeria é pericolosa?

La Listeria monocytogenes é un’infezione pericolosa per le persone immunodepresse, per i neonati, gli anziani, o per chi ha patologie gravi come tumori, diabete e malattie come l’Hiv. La listeriosi si manifesta con diversi sintomi tra cui; gastroenterite acuta febbrile, disturbi simili all’influenza. Dopo poche ore dall’ingestione si avvertono i primi sintomi.

Per i consumatori che possiedono i lotti del formaggio si prega di riportare il prodotto dove é stato effettuato l’acquisto. Si potrá richiedere il rimborso totale e non sará necessario esibire nessun scontrino comprovante l’acquisto.

