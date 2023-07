Amadeus frecciatina social: ecco a chi è rivolta

Amadeus ha un suo profilo social dallo scorso Febbraio, quando Chiara Ferragni lo aprì in diretta tv. In pochi minuti il conduttore, che fino a quel momento appariva online insieme alla moglie Giovanna, ha conquistato tantissimi followers. Oggi a distanza di mesi Amadeus ha imparato a gestire il suo spazio social e non manca di tirare qualche frecciatina a a chi non condivide alcune sue scelte professionali.

Nel mirino del conduttore che ha davanti a se una stagione tv entusiasmante sono finiti Sgarbi e Morgan. I due si sono confrontati ad un evento tenutosi al Maxxi di Roma. Sgarbi è stato anche accusato di frasi sessiste. Quello che più ha interessato sono le parole che i due hanno speso nei confronti di Amadues:

“È possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?” Ha dichiarato il critico d’arte che è stato immediatamente incalzato da Morgan: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo”. Sgarbi a quanto pare è intenzionato a scalzare Ama dal suo ruolo di direttore artistico e conduttore del prossimo festival di Sanremo: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo: sfrattiamo Amadeus che lì ci ha messo le tende“.

Amadeus: “gli idioti vogliono sempre parlare“

Evidentemente informato dei botta e risposta di Morgan e Sgarbi sul suo lavoro, Amadeus ha pubblicato un post non palesemente diretto alle critiche ricevute ma facilmente riconducibile ai due vip. Il conduttore ci tiene a difendere la sua posizione e il suo lavoro sottolineando la stupidità di certe affermazioni:

“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare“. Amadeus ha ricevuto il sostegno di moltissimi fans che gli riconoscono d’aver innovato la macchina di Sanremo e d’aver realizzato 4 edizioni fantastiche. Inoltre si sono schierati contro le dichiarazioni di due personaggi, decisamente sopra le righe, come Morgan e Sgarbi.