Amazon compri a rate: Come funziona

Oggigiorno sempre più spesso le persone comprano Online, soprattutto su Amazon che offre dei prezzi davvero competitivi ma non solo. Infatti, da qualche tempo si può anche acquistare a rate senza interessi. Ma come funziona? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Amazon: Come funziona il pagamento a rate

Un utente che desidera acquistare a rate su Amazon, prima di tutto deve avere un account abilitato o, per essere più precisi, avere l’abilitazione fornita direttamente dal sito sulla base dell’affidabilità del compratore. Questo vuol dire che bisogna rispettare alcuni importanti requisiti, ovvero:

Avere la residenza su suolo italiano

L’account deve essere stato attivato da almeno un anno

Essere in possesso di una Carta di Credito oppure di Debito (non sono ammesse le prepagate), che non solo deve essere associata al proprio account ma, la data di scadenza non deve essere superiore ai 20 giorni prima di quella del pagamento dell’ultima rata

Dopodiché, tramite l’addebito sulla propria Carta di Credito o di Debito, il ciente avrà la possibilità di pagare il prodotto scelto in cinque comode rate mensili, le quali avranno tutte lo stesso importo e soprattutto senza interessi.

Nonostante la maggior parte delle condizioni di vendita restino invariate, Amazon ha comunque messo il veto sul reso, quindi questo vuol dire che in questo caso specifico non si ha il diritto di restituire la merce. Inoltre, è anche opportuno informare che attualmente non è possibile acquistare con questa modalità tutti i prodotti, in quanto momentaneamente si tratta di un test, quindi nel caso l’acquisto a rate fosse consentito apparirà la seguente dicitura:

Paga in 5 rate mensili da TOT euro

Una volta scelta questa opzione, quando verrà spedito il proprio acquisto Amazon prenderà il pagamento della prima rata, mentre le successive saranno prelevate ogni 30 giorni e il saldo avverrà esattamente dopo 120 giorni. Volendo, comunque il cliente può anche decidere di effettuare un pagamento anticipato delle rate ma non solo, infatti non è necessario aspettare 120 giorni per saldare il proprio debito e lo si può estinguere anche prima.

Quali prodotti si possono comperare

Come abbiamo già accennato sopra, Amazon per il momento non consente di comperare a rate tutti i suoi prodotti, ma solo un numero molto ristretto, i quali sono classificati come Prodotti nuovi e ricondizionati certificati. Ovvero, per intenderci quelli che sono venduti direttamente dal sito. Tra l’altro, non è nemmeno possibile effettuare l’acquisto a rate di due prodotti appartenenti alla stessa categoria.

Quindi, sostanzialmente se la scelta ricade su un prodotto venduto da terzi ma che viene spedito da Amazon (i cosidetti Amazon Wharehouse Deals), l’opzione della rateizzazione non è applicabile.