Amazon entra nel mercato dell’AI

Amazon Web Services, la divisione cloud del colosso di Jeff Bezos, ha lanciato una suite di servizi dedicata alle cosiddette AI generative.

Bedrock è l’AI generativa di Amazon

Le AI generative sono quelle sul modello di ChatGPT di OpenAI, Dall-E e così via. La suite che Amazon ha lanciato si chiama Bedrock. La sua feature principale consente agli sviluppatori di integrare servizi AI in grado di generare testo nei loro software. Nonostante l’azienda di Bezos sia la più grande fornitrice di servizi cloud negli USA, approda nel mercato delle AI dopo Microsoft e Google, concorrenti dirette che offrono un servizio simile. Ma come funziona Bedrock e quanto costa?

I modelli di Bedrock

Gli sviluppatori interessati avranno accesso a diversi modelli con caratteristiche e scopi differenti: uno che può generare testo per blog, email e altri documenti e uno per aiutare con ricerca e personalizzazione. Tra gli altri c’è anche un modello che trasforma il testo in immagini. Per il momento Bedrock è disponibile in anteprima limitata e gli sviluppatori interessati devono iscriversi a una lista d’attesa. I prezzi, poi, restano un vero e proprio mistero. Amazon ha dichiarato di lavorare alle AI da oltre vent’anni, e che ad oggi sono oltre 100.000 i clienti interessati a questa specifica tecnologia.