Amici 19, Javier Rojas depresso: “Sono stanchissimo, non mi sento io”

Javier Rojas uno dei protagonisti di Amici 19 ha avuto in questi giorni una crisi di fiducia, il ballerino è certo di non vincere

L’edizione in corso di Amici 19 può definirsi unica, le modalità in cui sta andando in onda adattate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus sono atipiche e di certo hanno cambiato lo spirito del talent che per altro, nonostante tutto, resta comunque molto seguito.

In questi giorni ad attirare l’attenzione degli insegnanti ma anche del pubblico il ballerino Javier Rojas protagonista della sezione ballo per i suoi apprezzati virtuosismi di danza classica ma anche per i continui scontri con Nicolai, l’altro ballerino con cui non va proprio d’accordo e con cui non riesce a instaurare nessun tipo di relazione.

Javier ha chiesto di non fare lezione di ballo e inoltre ha manifestato un disagio, un momento di sconforto dove rivela quanto è stanco di fingere un’amicizia che non c’è, ha poi detto che non si sente in forma, è stanco e sa che non vincerà: “Sono stanco, non riposo bene, mi sveglio stanchissimo. Penso, penso tutto il tempo” ha detto Javier affranto “È tutto, è una situazione che non mi piace. Sono stanchissimo di Nicolai tutto il giorno, l’atteggiamento finto di ‘No dai, siamo amici’. Sono stanchissimo”.

Amici 19, Javier Rojas diserta le prove di danza

Lo stato di depresso di Javier Rojas preoccupa molto anche gli insegnanti che hanno visto un ragazzo demotivato che ha perso interesse anche a ballare. Il ballerino cubano ha infatti chiesto di non andare alle prove di ballo, non ne ha voglia e poi è certo che non vincerà il che lascia la strada libera a Nicolai di raggiungere più facilmente il suo traguardo.

Javier ha anche rivelato d’esserci rimasto veramente male del giudizio che gli ha dato Eleonora Abbagnato nella scorsa puntata, non si aspettava un voto così basso, questo per lui è stato il colpo di grazia. Non resta che vedere come ballerà questa sera: riuscirà a conquistarsi un posto in finale?