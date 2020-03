Amici 19, Valentin Alexandru risponde sui social: cosa è successo

Valentin Alexandru protagonista della stagione ancora in onda di Amici 19 ha detto la sua in merito a tutta la polemica social nata subito dopo la fine della terza puntata del programma. Il ballerino latinista dal talento dimostrato e pronto ad intraprendere una carriera in ascesa, è stato eliminato in modo anomalo subito dopo aver polemizzato con la giuria per aver dato accesso alla quarta puntata a Nicolai bocciando l’evidente bravura di Javier che aveva già protestato nel corso della serata.

Valentin è stato messo letteralmente alla porta niente meno che da Maria de Filippi che nervosa lo ha invitato a lasciare la scuola d’Amici perchè maleducato e presuntuoso, cosa che non ha detto a Nicolai che nel corso della serata e dei daytime non ha mai dimostrato d’essere rispettoso verso i professori e la scuola.

Dopo Alessandra Celentano che ha ritrattato su Instagram le posizioni manifestate in puntata e Veronica Peparini che ha invitato i ragazzi ad essere più grati ad Amici e all’opportunità che gli offre anche Valentin ha voluto rassicurare sulla sua posizione affermando che il suo percorso nel talent si è concluso.

Amici 19, Valentin: “Non ballerò di nuovo nel talent”

Valentin Alexandru ha affermato che è soddisfatto del suo percorso ad Amici 19, ha compreso che era il momento di concludere la sua avventura: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio… il cuore della gente!”.