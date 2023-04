Amici 22 anticipazioni, ecco chi è l’eliminato

Come di consueto la registrazione d’Amici è avvenuta in settimana, ma solo ora sono stare rese note le anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera. Il talent più seguito e longevo della tv si avvia alle sue battute finali e presto anche l’edizione 22 avrà il suo vincitore che dovrà sfruttare al meglio l’opportunità ricevuto dal talent.

Fra i favoriti alla vittoria c’è sicuramente Angelina Mango il cui talento è stato riconosciuto anche dagli addetti ai lavori. Anche gli altri allievi rimasti in gara sono tuttavia molto popolari e il pubblico d’Amici si è giù schierato. Ma vediamo cosa succederà questa sera: tra sfide, critiche e esibizioni chi sarà costretto a lasciare il talent.

Secondo le anticipazioni condivise dall’esperto di gossip Amedeo Venza al ballottaggio finale sono finiti Cricca e Ramon Agnelli: cantante e ballerino. Sembra certo che il danzatore, molto apprezzato anche d’Alessandra Celentano, abbia perso. Ramon dovrà lasciare la scuola e perdere la possibilità di giocarsi la finale. Il team Celentano Zerby è prossimo a perdere un pezzo della loro squadra. Ospiti del programma Enrico Brignano e Gaia Gozzi, ex allieva di Amici che ha appena debuttato con un nuovo singolo, Estasi.

Amici 22, Angelina Mango vince la prova Tim

Angelina Mango ha vinto la prova Tim della settimana, mentre Benedetta Vari rimasta nella scuola per danzare con Mattia è assente in studio a causa di un’influenza. Appassionante anche questa settimana il guanto di sfida tra i professori.

Emanuel Lo e Cuccarini hanno ballato sulle note di un medley anni ’70, Arisa ha cantato I wanna dance with somebody, mentre Todaro ballava. Infine Zerbi e Celentano si sono esibiti in un medley della indimenticata Carrà. Chi ha avuto la meglio?