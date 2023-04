Amici 22, ecco chi è stato eliminato: la reazione del pubblico

Amici 22 si avvia alle sue battute finali. La puntata in onda ieri ha annunciato gli allievi che avranno accesso alla semifinale la cui messa in onda probabilmente slitterà visto che alcuni di loro sono stati trovati positivi al Covid. Ancora una volta Amici ha avuto il suo riscontro da parte del pubblico, gli allievi sono seguitissimi e hanno già tanti fan.

Ma chi è stato eliminato? La sfida finale è avvenuta tra Aaron, Cricca e Maddalena, tre degli allievi più talentuosi della stagione in corso del talent. La ballerina ha superato per prima la sfida ed è stata salvata, mentre i due cantanti hanno saputo l’esito dell’eliminazione in casetta. A lasciare la scuola è stato Cricca, giovane artista non sempre compreso, che tuttavia è riuscito ad arrivare ad un passo dalla semifinale.

Maria de Filippi ha rivelato a Cricca d’essere lui l’eliminato. Il cantante si è detto soddisfatto del percorso fatto, è cresciuto artisticamente ma anche come persona. Inoltre ha trovato tanti nuovi amici che porterà nel cuore. Ricordiamo che Cricca fu eliminato lo scorso Dicembre dopo aver perso la sfida con Valeria, poi scoppiò il noce moscata-gate e fu fatto rientrare.

Amici 22, Enrico Brignano monologo tagliato

Ospite della puntata d’Amici Enrico Brignano che si è esibito in un monologo ironico e divertente. Sembra tuttavia che l’esibizione del comico romano sia stata tagliata. Una persona presente alla registrazione ha infatti riferito che il monologo di Brignano era molto più lungo di quello andato in onda: è stato tagliato.

Non sembra che Brignano abbia parlato di qualcosa di scomodo, di conseguenza il taglio è dovuto soprattutto ad una questione di tempi. Probabilmente le sfide e l’esibizioni si sono prolungate più del dovuto.