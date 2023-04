Amici 22, sfide e eliminazione: la reazione della rete

Si è svolta anche la quinta puntata d‘Amici, puntata che avvia i ragazzi rimasti in gara verso la finale. In seguito ad una serie di sfide e a numeri dei coach da prima serata al ballottaggio finale è finita Federica, cantante talentuosa della squadra d‘Arisa e Ramon.

I due ragazzi sono molto amati dal pubblico. Nel corso della loro presenza ad Amici hanno dimostrato il loro talento e la determinazione a voler emergere. In particolare Federica è stata accolta d’Arisa con calore e affetto, l’ha guidata e incoraggiata a seguire i suoi sogni. Per l’ex parrucchiere il percorso è stato impegnativo, sicuramente non si aspettava di giungere fino a questo punto.

L’eliminazione di Federica non è stata tuttavia approvata sui social. Per molto utenti la giovane cantante meritava di rimanere nella scuola fino alla fine ed era tra le possibili allieve favorite alla vittoria. Cricca ha superato il ballottaggio, ma non tutti sono d’accordo sull’esito della gara. Il giovane è sicuramente meno talentuoso della sua ex compagna di banco.

Cricca in lacrime: Maria ferma la registrazione

Poco prima della sfida tra Cricca, Ramon e Federica, i tre ragazzi si sono mostrati tesi e emozionati. In particolare Cricca è scoppiato in lacrime e ha avuto una vera crisi d’ansia. Nonostante il sostegno dei compagni, Maria de Filippi è intervenuta per incoraggiare il giovane.

La conduttrice poco prima della sfida ha dovuto fermare la registrazione per consolare Cricca. Alla fine il cantante è stato salvato e al ballottaggio sono finiti Ramon e Federico, due dei talenti maggiormente accreditati di questa edizione.