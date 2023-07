Amici 22, Wax: “La lite con Maria? E’ solo colpa mia”

Wax è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione d’Amici. Il giovane artista dal carattere non facile da gestire nella scuola ha imparato molto, ma soprattutto è cresciuto umanamente e come artista. Wax è arrivato alla finalissima conquistando ampi consensi anche se in più occasione Maria de Filippi ha ricordato d’aver litigato con il giovane cantante durante i casting.

La conduttrice non è mai entrata nel merito e non ha raccontato i dettagli del vivace confronto questo per non mettere in cattiva luce Wax durante la sua presenza nella scuola. Ospite del podcast di Lorella Cuccarini intitolato Dimmi di te, Wax ha raccontato cos’è successo quel giorno. Il giovane artista dalla carriera promettente si è assunto tutta la responsabilità dell’accaduto e ha rivelato d’aver avuto un’atteggiamento non consono che ha infastidito la conduttrice:

“Sì, mi sono presentato ai provini per partecipare ad Amici e c’è stato un momento di tensione. Io sono entrato e in maniera arrogante mi sono tolto le scarpe. Perché come sapete io canto scalzo. Me le sono tolte e sono andato per presentarmi e non ho fatto bene.” Ha poi aggiunto: “Mi sono presentato in una maniera un po’ strana. Ho cominciato col piede sbagliato. Ho detto ‘buongiorno alle signorine’. E c’era Maria, insomma, buongiorno signorine non è stata una bella uscita”.

Wax: “Sono stato arrogante, ma poi Maria mi ha scusato”

Il giovane artista ha poi spiegato che quando si è trovato alla fase delle domande si è infastidito e ha risposto in modo arrogante e a tratti prepotente. In seguito ha capito d’aver sbagliato e vista la reazione di Maria de Filippi ha chiesto scusa:

“Allora la De Filippi giustamente ha detto ‘guarda, sinceramente a uno che mi risponde in questa maniera non lo faccio nemmeno continuare a cantare’. Allora io l’ho guardata e ho detto ‘dico solo l’ultima cosa, mi voglio scusare, se volete ascoltare la mia musica io volentieri vi canto’. Quindi lei mi ha scusato e siamo andati avanti.” Oggi con Maria ha un ottimo rapporto, è riuscita a comprendere il suo temperamento: “Con lei adesso c’è un bel rapporto. Le ho dedicato anche una canzone”.