Amici 23, Michele Bravi nel cast? La risposta dell’ex giudice

Lo scorso anno Michele Bravi ha ricoperto il ruolo di giudice nel serale d’Amici. Il cantante, voluto personalmente da Maria de Filippi, ha apprezzato il compito affidategli e ha cercato d’essere imparziale e sincero. I fans del format lo hanno accolto con entusiasmo anche per questo non è escluso un suo possibile ritorno.

Negli ultimi giorni sui social in fan si sono chiesti se il cantante fosse ancora tra i giudice del serale d‘Amici. Il suo nome è echeggiato in vari gruppi e chat che riguardano il noto talent, ma per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali. Intercettato da Tag 24 Michele Bravi ha risposto in merito al suo eventuale ruolo alla prossima edizione d’Amici. Il cantante è impegnato in vari eventi e progetti, ma a quanto gli piacerebbe sedere ancora una volta sulla poltrona del giurato:

“È stato un anno molto vario, molto bello, sono stato molto fortunato ed è giusto ringraziare sempre. Tornerei assolutamente ad Amici, il contatto con i giovani aiuta la creatività ed è fonte d’ispirazione”. Queste le prime dichiarazioni dell’artista che si è detto anche molto contento del successo che sta ottenendo Angelina Mango. L’ex allieva d’Amici è talentuosa e merita tanta attenzione, inoltre si è impegnata molto durante la sua permanenza ad Amici.

Amici 23, cast prof al completo

Il cast dei prof della nuova edizione d’Amici 23 è al completo. Sono stati confermati Alessandra Celentano e Rudy Zerb,i ma anche Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Dopo una serie di rumors che volevano fuori Raimondo Todaro, oggi è certo che l’ex ballerino di Ballando con le stelle sarà di nuovo nel cast del talent.

Infine c’è il ritorno di Anna Pettinelli che prende il posto d’Arisa. L’artista desidera dedicarsi alla sua musica e tornare a cantare nei live. Sembra inoltre che sia stata scelta come giudice della prossima edizione di The Voice Senior.