Amici 23, squadra di prof al completo: le conferme, gli addii e in nuovi arrivo

I casting per formare la nuova squadra d’Amici sono in corso. Il talent più seguito della tv è prossimo a tornare in onda e dare spazio e visibilità a quei tanti giovani che sperano di lavorare nel mondo della musica e della danza. E se nel corso degli ultimi 20 anni tanti ce l’hanno fatta, è anche vero che molti ragazzi hanno intrapreso oggi strade diverso.

Punto di forza d’Amici, oltre ai nuovi talenti, sono in professori. Oggi anche il team dei coach è al completo e dopo tanti rumors e pettegolezzi su chi è stato confermato e chi no oggi la squadra è al completo. Sul bancone dei coach, pronti a prendere in affido i nuovi allievi ci sono ancora Alessandra Celentano, severa insegnante di danza classica, ma anche Rudy Zerby, ex volto Sony e esperto di musica.

Confermata anche Lorella Cuccarini, che è tra i nomi più quotati per condurre la prima edizione di Temptation Island Winter. L’ex ballerina ha anche rifiutato una proposta della Rai per rimanere ad Amici. E’ molto grata a Maria de Filippi per l’opportunità ricevuta in una momento particolare della sua carriera professionale. In dubbio la presenza d’Arisa e di Raimondo Todaro e il ritorno di ex volto del talent.

Amici 23, Raimondo Todaro resta?

A quanto pare Raimondo Todaro sarà presente anche nella nuova edizione d’Amici. L’ex ballerino di Ballando con le stelle ha superato i contrasti avuti con alcuni dei colleghi e anche con Maria de Filippi.

Arisa avrebbe lasciato il format di Canale 5 per approdare come giudice di The Voice senior, al suo posto torna Anna Pettinelli che dopo la pausa torna volentieri nello studio d’Amici. Ora che il team coach è al completo mancano solo gli allievi.