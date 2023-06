Amici, Arisa lascia il talent? Pronta la sostituta

Lavori in corso per la prossima edizione d‘Amici. I casting per scegliere i nuovi protagonisti che avranno accesso nella scuola sono prossimi: chi saranno i nuovi giovani talenti che avranno l’opportunità di mostrare quanto valgono? In attesa di conoscere i prossimi allievi c’è fermento anche tra i bachi dei coach. Alcuni prof potrebbero lasciare il talent e accettare nuove proposte.

Confermati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, volti storici della scuola e a quanto pare anche Lorella Cuccarini. Nessuna certezza sulla presenza di Raimondo Todaro che recentemente ha dichiarato quanto sia speciale lavorare con Maria de Filippi e se ricevesse un’offerta non direbbe di no. Tuttavia il nome di Todaro è stato legato a quello di Ballando con le stelle: secondo alcuni rumors il ballerino potrebbe tornare alla corte di Milly Carlucci.

E Arisa? La cantante ha rivelato di voler tornare alla sua musica. Desidera dedicarsi alla carriera e questo potrebbe impedirle di seguire al meglio i neo allievi d’Amici. Il talent ha una lunga durata e culmina con il serale dopo mesi di lezioni, e confronti quotidiani. Secondo il sito Dagospia Arisa lascerà la scuola di Maria de Filippi: è già stata scelta l’artista che potrebbe sostituirla. La persona indicata dal noto portale è Patty Pravo, cantante eclettica dalla lunga carriera e carattere incisivo. Pravo potrebbe dare al format diversità e una vivacità divertente.

Raimondo Todaro sostituito ad Amici?

Le indiscrezioni che coinvolgono Raimondo Todaro per ora non hanno trovato credibilità. Certo è che il ballerino non ha ancora ricevuto nessuna offerta da Maria de Filippi il che porta a pensare che qualcuno potrebbe prendere il suo posto.

Todaro potrebbe essere sostituito da Giuseppe Giofrè che nutre per la conduttrice una particolare stima. Giofrè quest’anno è stato giudice nel serale, ma insegnare gli piacerebbe. Potrebbe anche tornare Veronica Peparini che dopo anni nella scuola lo scorso anno ha dato le dimissioni. Per ora sono solo supposizioni, per aver ulteriori dettagli occorrerà attendere qualche settimana.