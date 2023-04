Amici, Giuseppe Giofrè: “Maria De Filippi è diversa. Mai da Milly Carlucci…”

Ex allievo di ballo d‘Amici Giuseppe Giofrè è oggi uno dei nuovi giudici scelti da Maria de Filippi che presenziano al serale del format, che si avvia alle sue battute finali. Il ballerino dopo aver frequentato la scuola di Canale 5 ha avuto una carriera brillante e ha lavorato in importanti compagnie di ballo del mondo. Ha ballato con star come Jennifer Lopez e ha una certa reputazione nel mondo della danza internazionale.

Intervistato da Vanity Fair Giofrè ha chiarito d’essere single, non ha per il momento nessun legame: “Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene…” Il ballerino ha poi manifestato tutto il suo affetto, ma anche stima e gratitudine a Maria de Filippi a cui non potrà mai dire di no: “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa”.

Il neo giudice ammette che Amici gli porta fortuna, ogni volta che è tornato nella scuola anche solo per esibirsi ha poi avuto molte offerte di lavoro e prossimamente tornerà negli Stati Uniti. Ha anche precisato che Maria nel privato è una persona speciale: “Maria non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinaria. Ci parliamo solo con gli sguardi. L’empatia è il suo pregio più grande“.

Giuseppe Giofrè: “Ballando? Mai! Torno in Italia solo per Maria”

Giuseppe ha speso parole d’affetto anche per Stefano de Martino, stima il fatto che abbia scelto la conduzione ma lui preferirebbe la direzione artistica: “Lui ha scelto la conduzione. Perché no, potrei pensarci. Non mi dispiacerebbe. Ma io vorrei diventare direttore artistico. Stefano è una persona buonissima e in tv spacca”.

Infine il ballerino ammette che oggi la sua casa sono gli Stati Uniti, ma se Maria lo chiama tornerebbe con piacere. Giofrè ha ribadito che non direbbe mai si a Ballando con le stelle, non è un format che fa per lui: “Ballando? Mai. Torno in Italia solo per Maria”.