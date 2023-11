Amici, la mamma di Nicholas contro la Celentano: “Lascia stare mio figlio”

Come di consueto Alessandra Celentano non manca di criticare gli allievi della scuola d’Amici. Non tutti i ballerini le vanno a genio e quando non trova la sua perfezione è solita commentare in modo a volte offensivo. E’ finito tra le grinfie della severa maestra di danza classica Nicholas che si è sempre impegnato molto per rendere la danza il suo lavoro.

La Celentano ha dato diversi compiti all’allievo, compiti per metterlo in difficoltà e rivelare che non ha nessun talento. Anche Elena D’Amario si è schierata dalla parte del ragazzo e ha risposto animatamente alla coach. Ora è intervenuta anche la mamma del ballerino che ha scritto una lettera alla Celentano, missiva pubblicata sulle pagine di DiPiùTV. La donna ha chiesto alla maestra di lasciare stare il figlio:

“Basta umiliare Nicholas. Lui ha sofferto tanto per la danza. Mio figlio per danzare e studiare si è sempre impegnato tantissimo e ha fatto tanti sacrifici”, ha poi aggiunto: “Chiedo solo una cosa: maestra Celentano lasci in pace mio figlio. Ho seguito tutti i daytime ed è per questo che parlo così”. L’allievo ha parlato più volte del rapporto con la sua famiglia, e si è lamentato del fatto che non riesce ad essere estroverso come gli altri.

Nicholas: “Ho rapporto anomalo con la mia famiglia“

Il giovane allievo si è sempre dedicato alla danza con passione. Tuttavia ha incontrato vari ostacoli e ora che è entrato nella scuola d’Amici desidera godersi l’esperienza sempre che Alessandra Celentano glielo permetta.

Recentemente ha dichiarato che il rapporto con la sua famiglia non è facile, non riesce a dire ti voglio bene in modo spontaneo e di questo è dispiaciuta: “Ho scelto di incentrarla sulla mia famiglia perché da quando sono in questa scuola ho notato delle cose. Anche solo nel dire ti voglio bene dopo la telefonata. Io non ci riesco. Mia madre spesso fa passi verso di me, io mi blocco”. Il gesto pubblico fatto dalla mamma gli avrà fatto sicuramente piacere.