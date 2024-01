Ancora un morto sulla Roma-Fiumicino

Quello di oggi è il terzo incidente mortale in meno di trenta giorni sulla Roma Fiumicino. Il 14 dicembre all’altezza del chilometro 4,800 in direzione Fiumicino, un 34enne in sella al suo scooter ha perso il controllo del motociclo finendo contro un guardrail. Il 22 dicembre, invece, c’è stato un investimento mortale sempre sulla stessa arteria autostradale.

La dinamica

La vittima è un uomo che, alla guida della sua moto, ha perso la vita all’altezza del chilometro 16 e 800, oggi pomeriggio, lunedì 8 gennaio. Il centauro ha perso il controllo della moto e ha tamponato una Fiat Panda che procedeva lentamente sulla corsia di sorpasso.

È arrivato a cinque il computo delle vittime sulle strade di Roma in questo inizio 2024, una ogni 48 ore. Sul posto è intervenuta la polstrada per i rilievi scientifici e le indagini del caso, il personale del 118 e Anas, al lavoro per il ripristino della carreggiata. Dopo l’impatto i medici hanno tentato di rianimare la vittima, ma non c’è stato nulla da fare.

Chiaramente il dato può essere inficiato dalle coincidenze ma una riflessione sulla sicurezza delle strade romane va fatta il prima possibile.