Semi di Ajwain ritirati dal mercato: marchio e lotti

L’ultima segnalazione da parte del Ministero della Salute riguarda i semi di Ajwain. Parliamo di un ingrediente molto utilizzato per preparare piatti della cucina indiana. Il sapore è simile a quello del Timo ma meno aromatico. I semi sono leggermente piccanti come il cumino ma amarognoli. La spezia si ricava dai frutti di una pianta che appartiene alla stessa famiglia del prezzemolo coltivata specialmente in India.

Data la presenza nei semi di timolo, l‘ingrediente è molto utile per facilitare la digestione, l’acidità di stomaco e contrastare il singhiozzo. Ha anche proprietà antinfiammatori e antibatteriche tanto da considerare i semi efficaci per il trattamento di stati influenzali sotto forma di inalazioni o infuso caldo per sciogliere i muchi.

Attenzione al richiamo segnalato dal Ministero della Salute

Se utilizzate abitualmente i semi di Ajwain controllate subito l’ultimo acquisto. Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato dei semi Ajwain del marchio Alì Baba. Il prodotto è commercializzato da Fresh Tropical Srl By Jawad. Il lotto di produzione è 12.07,2025 e il marchio di identificazione dello stabilimento di produzione è ALI BABA. La sede dello stabilimento è a Corbetta, in provincia di Milano. La data di scadenza o termine minimo di conservazione è il 12 luglio 2025.

La confezione di vendita dei prodotti oggetti di richiamo è da 100 grammi, 300 grammi e 1 chilo. Il motivo del richiamo che si legge sulla segnalazione del Ministero della Salute è la presenza di rischio chimico. Nello specifico potrebbero esserci pesticidi oltre i limiti di Legge. Il prodotto non deve essere assolutamente consumato ma riportato al punto vendita per richiedere il rimborso della spesa. Lo scontrino di acquisto non è necessario.

Fonte: Ministero della salute