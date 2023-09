Andrea Cerioli e Arianna svelano il sesso del bebè

Andrea Cerioli e la compagna Arianna hanno svelato il sesso del bebè. I due ex protagonisti d‘Uomini e Donne lo scorso mese hanno rivelato che presto diventeranno genitori. L’ex tronista voleva diventare papà da tempo e ora il suo desiderio si è realizzato. Hanno atteso il primo settembre per rivelare il sesso del bebè.

La coppia ha organizzato un gender reveal tenerissimo per conoscere se avranno una femmina o un maschio. Il video del party è stato condiviso sui social e mostra i due che aprono un grande scatolone dove escono i palloncini colorati: rosa o celeste? I due ex protagonisti d‘Uomini e Donne avranno una femmina e sono al settimo cielo. In particolare Andrea sta vivendo appieno questo momento speciale della sua vita e non nasconde la gioia, ma anche le paure.

Nei giorni scorsi Arianna ha riferito che Andrea è molto ansioso, spesso preoccupato per lei e la piccola e questo gli impedisce di riposare e di godersi appieno l’arrivo della bambina che non è ancora nata, ma ha già rivoluzionato la loro vita. La neo mamma è invece molto serena: “A differenza di Andrea che sta vivendo questo periodo malissimo, io sto bene. Tutto sommato, va bene tutto. Andrea vive la vita con un’ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l’ansia”.

Andrea e Arianna avranno una femmina: dubbi sul nome

Andrea Cerioli e Arianna avranno presto una bambina. Per ora non hanno scelto il nome. Hanno gusti diversi, ma sicuramente troveranno un accordo: “Ci scanniamo da mesi!” ha dichiarato sui social l’ex corteggiatrice.

Insomma la coppia di neo genitori è pronta a dedicarsi alla piccola, anche se Arianna non nega d’avere le idee molto più chiare di Cerioli in merito ad alcune decisioni che riguardano la bambina: il nome, ma anche la scelta della cameretta, e tutti gli altri dettagli della casa che andranno adeguati con l’arrivo della piccola.