Andrea Damante: “Giulia de Lellis? Ancora non è finita!”

Amati e seguiti sui social come delle vere star Andrea Damante e Giulia de Lellis sono una delle coppie le cui vicende sentimentali sono all’ordine del giorno. Tornati insieme prima del lockdown dopo un lungo e tormentato addio i due protagonisti hanno trascorso la quarantena insieme, sembravano essersi ritrovati e pronti a realizzare una serie si progetti di coppia.

Poi i due hanno annunciato la pausa di riflessione e Damante in questi giorni ha rivelato a Vanity fair che il distacco da Giulia è stato deciso d’entrambi ma ora sta prendendo una direzione diversa da quello che si aspettava:

“Tra me e Giulia le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo, però sono sicuro che col trascorrere del tempo, in un modo o nell’altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto. Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento importante della nostra storia e della nostra vita”.

Andrea Damante: “Con Giulia ci siamo presi del tempo per capire”

Andrea Damante ha poi affermato che lui e Giulia hanno subito gli effetti del gossip, il troppo parlare di loro non ha fatto certo bene al loro rapporto: “Il gossip su di noi spesso fatto solo di notizie false o raccontate solo per fare rumore provoca malumore e non è semplice riuscire a ritagliarsi momenti privati”. L’ex tronista non può fare a meno di ricordare quanto Giulia sia bella: “Ritengo che Giulia sia cresciuta molto, è straordinaria e sempre più bella.“