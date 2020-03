Andrea Iannone conferma la crisi: “Giulia de Lellis? Non so dove si trova!”

Andrea Iannone torna sui social e risponde vago alle domande relative a Giulia de Lellis, per molti ormai sua ex fidanzata

Andrea Iannone dopo settimane di silenzio su social riappare, forse l’effetto della quarantena obbligatoria per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus ha riattivato l’interesse del motociclista per i suoi profili social che in queste ore ha pubblicato alcune stories interessanti.

Il giovane campione ha dovuto rispondere alle domande inerenti alla sua fidanzata, probabilmente ormai ex, Giulia de Lellis che nei giorni scorsi non si è sottratta nel confermare ad alcuni followers che con Iannone ci sono dei problemi. Di certo c’è che l’influencer si trova a Roma a casa dei genitori ed è qui che sta vivendo il suo ritiro forzato, mentre il pilota è a Lugano da solo.

Durante la diretta in cui Iannone ha avuto un contatto ironico anche con Max Biaggi il pilota ha affermato di non sapere dove si trova Giulia, a quanto pare è molto che non la vede e ha scherzato sul fatto che potrebbe essere a scrivere un altro libro: “E basta con queste domande ragazzi! Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!”.

Giulia de Lellis: “A buon intenditor poche parole: se non ci vedete…”

Le parole di Andrea Iannone vanno associate a quelle recentemente dichiarate da Giulia de Lellis che ha palesemente confermato il momento no fra loro: “Per quanto riguardo Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione“. Insomma Giulia sembra essere più consapevole della rottura di Iannone che per il momento resta vago sull’informazioni date.