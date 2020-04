Andrea Iannone, le ultime rivelazione su Giulia De Lellis

Il triangolo amoroso che vede come protagonisti la famosa Influencer Giulia De Lellis , il famoso Dj Damate e il pilota di MotoGP Andrea Iannone sembra essere uscito da un film. La storia d’amore tra l’influencer e Damante finisce proprio a causa dei tradimenti di lui.

Giulia successivamente riesce a trovare conforto nel fuoriclasse della MotoGP ma a quanto pare oggi è di nuovo tra le braccia di Damante. La storia d’amore è sicuramente intricata e ricca di colpi di scena.

Una rivelazione su Iannone e Giulia

Andrea Iannone avrebbe tentato di riconquistare Giulia De Lellis, a rivelarlo è il giornale Chi.

Ciò che ha riportato il settimanale “Chi”

Il giornale del re del Gossip Alfonso Signorini ha svelato che: “Il pilota non demorde e, poco prima della quarantena, tenta l’ultimo affondo e si presenta da Giulia e dalla sua famiglia; è tardi. La De Lellis è già lontana. L’ultimo tentativo per riconquistarla da parte di Iannone va a vuoto perché Giulia, nel frattempo, ha già deciso come riempire la sua vita”. Iannone non riesce a riconquistare il cuore di Giulia e la storia finisce. L’influencer al centro dei riflettori nel frattempo farebbe coppia fissa con Damante e il popolo di internet si divide a riguardo. C’è chi li definisce meravigliosi insieme, capaci di mettere in ombra il ricongiungimento tra Belen e Stefano De Martino. C’è invece chi dubita della loro storia d’amore e guarda con occhio sospetto tutte le vincende che li ha visti protagonisti in questi mesi.

Sostanzialmente si ipotizza una sorta di messa in scena generale per avere maggiore seguito sui social o sulle riviste di gossip. Solo il tempo dimostrerà chi ha ragione per ora i due sembrano essere felici ed innamorati insieme.

