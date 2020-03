Giulia De Lellis ed Andrea Damante insieme, le foto del settimanale Chi

È da tempo che si vocifera un ritorno di fiamma tra Andrea Damante e la famosa Influencer Giulia De Lellis, pare che i due siano tornati effettivamente insieme. A dimostrare la loro presunta relazione sono le foto pubblicate sul giornale “Chi”. Entrambi sono stati pizzicati mentre scendevano da una macchina a Pomezia. Pare che il famoso Dj, nonchè ex tronista di Uomini e Donne, stia trascorrendo il periodo di quarantena a casa della De Lellis. I due sono ritornati insieme dopo la fine della storia d’amore tra l’influencer e Andrea Iannone.

I due innamorati non stanno trascorrendo il periodo di quarantena da soli, pare che nella casa di lei ci siano i suoi familiari. I due si sarebbero riavvicinati poco prima della emergenza Coronavirus.

La separazione tra Damante e Giulia

La rottura tra i due vip avvenne a causa di alcuni tradimenti da parte del Dj. L’influencer lo ha reso noto nel libro che ha scritto e pubblicato mesi fa. Tutto questo ha spinto Giulia ad allontanarsi da Damante e poco dopo si è ritrovata tra le braccia del pilota di Moto Gp Andrea Iannone, ex di Belén Rodriguez. Per quanto riguarda i motivi della fine della loro storia d’amore non sono ancora molto chiari. Pare che la storia d’amore sia finita da più di un mese in gran segreto. Non si sa di preciso nemmeno se i due siano rimasti in buoni rapporti. Dalle frecciatine che Iannone lancia alla Influencer sui social però pare lecito ipotizzare che i due non si siano lasciati con una certa serenità.

Damante e Giulia sono stati separati per molti mesi però il loro amore non si è mai spento e l’influencer ha deciso di concedergli una seconda chance.