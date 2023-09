Android 14, data di arrivo e elenco degli smartphone che lo riceveranno a breve

Google ha annunciato l’arrivo di Android 14, si aggiorna quindi il sistema operativo degli smartphone che accolgono la release digitale e mobile di Google. Come tutti gli anni, i vari modelli di smartphone vengono aggiornati gradualmente, quest’anno invece sembra che la versione 14 non vada bene per tutti i telefoni.

Aggiornamento Android 14 per tutti gli smartphone

Alla fine arriverà la versione per tutti gli smartphone ma gli sviluppatori di Google ci dovranno lavorare un po’. Per il momento, abbiamo trovato questo elenco potenzialmente completo di smartphone che riceveranno il nuovo sistema operativo Android 14.

Lista marche e modelli

Android 14 arriverà con un nuovo logo presentato da poco insieme alle funzionalità introdotte nella versione quattordici. Partiamo col dire che le versioni beta sono state testate sugli ultimi modelli Pixel, dal 4A 5G al 7A. Parliamo degli smartphone prodotti da Google.

I Pixel saranno quindi i primi telefoni su cui potrebbe arrivare la versione definitiva, i modelli sono questi: Pixel 4A 5G, Pixel 5 e 5A; Pixel 6, 6 Pro e 6A; Pixel 7, 7 Pro e 7A; Pixel Fold e Pixel Tablet.

Samsung sarà la seconda marca di smartphone e tablet che riceveranno il nuovo sistema operativo Android, ecco l’elenco di modelli: Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE; S22, S22+ e S22 Ultra; S23, S23+ e S23 Ultra; Z Fold 3 e Z Flip 3; Z Fold 4 e Z Flip 4; Z Fold 5 e Z Flip 5; A52, A52 5G, A52s e A72; A13, A23, A33, A53 e A73; A04, A14, A24, A34 e A54; F14 5G, F23 e F54; M23, M33, M53 e M54; XCover 6 Pro; Tab S8, S8+ e S8 Ultra e Tab S9, S9+ e S9 Ultra.

Poi ci sono i telefoni e i tablet Oppo e OnePlus molto acquistati come alternativa ai Samsung. I modelli di questi due brand li trovate di seguito.

Oppo: Find 2 e Find N2 Flip; Find X5 e X5 Pro; Reno 10 e 10 Pro 5G; Reno 9, 9 Pro e 9 Pro+; Reno 8 e 8 Pro; Reno 8T e 8T 5G; Reno 7 e 7 Pro; Reno 6 e 6 Pro; A1, A1x, A56s, A58 5G, A78 e A96; K10; F19, F21 e F23.

One Plus: 9, 9 Pro e 9RT; 10 Pro, 10R e 10T; 11 e 11R; Nord 2T e Nord CE 2 Lite; Nord 3 e Nord CE 3 Lite; Nord N300 5G e Ace, Ace 2, Ace Pro e Ace Racing.

Androidupdatetracker, di cui abbiamo parlato in questo articolo, da un elenco ancora più lungo che comprende Asus, Onor, Motorola, Nokia, Realme, Xiaomi. Tutti modelli a cui è stato promesso il nuovo aggiornamento, smartphone e tablet però devono aver già ricevuto Android 13 per passare al nuovo OS.