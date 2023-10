Anelli di cipolla in friggitrice ad aria, croccanti e buonissimi

Se non avete paura di piangere affettando questo ingrediente, gli anelli di cipolla in friggitrice ad aria sono la preparazione che fa per voi. Verranno buonissimi come quelli in pizzeria ma, non essendo propriamente fritti saranno molto più leggeri.

In questa ricetta vi metteremo degli ingredienti per un’ottima pastella ma le dosi potrete giostrarvela voi come preferite in base ai vostri gusti personali. Le cipolle che consigliamo di usare dovranno essere molto grandi in modo che escano fuori degli anelli molto belli a vedersi ed assai golosi.

Ingredienti anelli di cipolla in friggitrice ad aria

Cipolle grandi bianche

Farina q.b.

Acqua frizzante q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

prezzemolo q.b

Pangrattato q.b.

3 cucchiai di formaggio grattugiato

Olio in spray per friggitrice ad aria

Procedimento

Tagliate le cipolle a fette di circa un centimetro di spessore. Dividete le fette in anelli separati con molta delicatezza. Preparate la pastella mescolando la farina, l’acqua frizzante, il sale, il pepe e prezzemolo tritato in una ciotola. La consistenza della pastella deve essere piuttosto densa.



Immergete ogni anello di cipolla nella pastella in modo uniforme, assicurandovi che sia completamente ricoperto. Successivamente, passate ogni anello nel pangrattato e formaggio grattugiato, premendo leggermente per farlo aderire alla superficie. Mettete gli anelli di cipolla in freezer e lasciateli riposare per circa 30 minuti.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria preriscaldandola a 200°C. Posizionate gli anelli di cipolla nella friggitrice ad aria, cercando di evitare che si sovrappongano troppo. Spruzzate leggermente con l’olio in spray per favorire la doratura e la croccantezza durante la cottura.

Cuoceteli a 180°C per circa 15 minuti, girandoli a metà cottura e dando un altro puff di olio.

Consigli

Una volta che gli anelli di cipolla sono dorati e croccanti, sfornate e serviteli caldi come antipasto o contorno. Potete anche accompagnare con salse come maionese, salsa barbecue o salsa di formaggio a vostra scelta.