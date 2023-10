Angelina Mango: “Non mi pongo limiti. Maria de Filippi? Ha capito che…”

Rivelazione dell’ultima edizione d’Amici, Angelina Mango sta cavalcando l’onda del successo. Dopo aver conquistato le hit estive con Ci pensiamo domani, ha debuttato in questi giorni con un nuovo singolo Che t’o dico a fa’, dove canta in napoletano. Il brano è schizzato ai primi posti delle classifiche d’ascolto in poche ore.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni l’ex allieva d‘Amici si è detta entusiasta di tutto l’affetto che sta ricevendo. Ha poi parlato del padre e del rapporto nato con Maria de Filippi. In merito al nuovo brano, Angelina ha ricordato che anche Mango cantava spesso in napoletano, ma anche in altri dialetti. La giovane artista ha imparato, proprio dal genitore, che non deve porsi limiti soprattutto nella musica:

“È vero, anche mio padre cantava spesso in napoletano. Ma lui cantava anche in sardo, in catalano e in inglese. Sicuramente io sono il risultato del mondo in cui sono cresciuta, anche in termini di influenze musicali. Nella musica, ho lo stesso suo modo di… non pormi limiti.” Angelina ha anche parlato della mamma Laura Valente con cui ha un rapporto speciale. In questi ultimi mesi è stata lontana da casa spesso, ma quando torna trascorre molto tempo con lei.

Angelina Mango e il regalo speciale a Maria de Filippi

Angelina Mango ha speso parole d’affetto e stima nei confronti di Maria de Filippi che è riuscita a capire le sue paure e anche i suoi limiti. La conduttrice l’ha sempre rassicurata e incoraggiata a seguire i suoi sogni. E’ anche per questo che le donato un quadro con i dischi di platino e ora che ha vinto, un regalo accompagnato da una pagina del suo diario segreto:

“Con attaccata la frase di un mio diario segreto in cui c’era scritto: “Chiunque tu sia, sappi che stai per leggere i miei pensieri”. L’ho messa nel mio disco “Voglia di vivere”, mа sembra scritta per Maria: quando mi ha guardato negli occhi per la prima volta, ha capito cosa provavo, ovvero tanta ansia e paura.“