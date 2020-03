Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo in crisi: lei va via di casa

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sarebbero di nuovo in crisi, secondo quanto riportano alcuni rumors la cantante sarebbe andata via di casa

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio a quanto pare non hanno risolto i loro problemi di coppia, nelle ultime ore sono circolati molti rumors su una presunta nuova crisi di coppia dei due cantanti che sono oggi più lontani che mai sia sentimentalmente che fisicamente, uniti solo dall’amore per il figlio Andrea.

Secondo quanto ha riportato dal settimanale Spy Anna Tatangelo sarebbe andata via di casa, abbandonando Amorilandia la villa alle porte di Roma per rifugiarsi in un appartamento al centro di Roma, lo stesso in cui andò a rifugiarsi tre anni fa, sembra infatti che la cantante non abbia mai abbandonato l’appartamento in questione, lo ha tenuto per tutte le volte che ha avuto bisogno di stare sola.

Secondo il gossip inoltre Anna Tatangelo avrebbe frequentato alcuni locali ma solo in assenza del compagno e questo avrebbe infastidito molto il cantante napoletano che avrebbe manifestato il suo dissenso alla cantante.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio una crisi annunciata?

Per il momento non si conoscono i veri motivi della crisi di coppia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio alcuni sostengono che i due sono fisicamente lontani visto che attualmente il cantante partenopeo è in tour in giro per l’Italia mentre Anna è in sala registrazione per preparare il suo nuovo album, mentre altri sono convinti che fra i due ci sia qualcosa di molto più serio che non riescono a risolvere.

Per il momento i diretti interessati non hanno lasciato dichiarazioni, ma di certo c’è che Anna Tatangelo molto attiva sui suoi profili non pubblica da mesi foto insieme a Gigi, un aspetto da considerare vista la passione che la cantante ha per la condivisione social.