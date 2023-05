Annalisa conferma le nozze: Si mi sposo

Regina delle hit con Bellissima e Mon Amour Annalisa conferma il gossip sul suo conto e rivela che è prossima a convolare a nozze. Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia del suo presunto matrimonio, ma la cantante non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito. L’ex allieva d’Amici voce di Disco Paradise la nuova canzone di Fedez e gli Articolo 31, sposerà Francesco Muglia entro l’estate.

Annalisa ha rilasciato un’interessante intervista a DiPiùTv dove ha parlato di se stessa, dei suoi progetti professionali e della sua vita privata. “Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”. La cantante è molto felice di condividere questo momento speciale con i suoi fans. Non ha mai parlato di lui e ora non ha nessun problema ad uscire allo scoperto.

- Advertisement -

Muglia è il vicepresidente marketing di Costa Crociera ed è proprio su una nave che si sono conosciuti. Originario di Padova dopo la laurea in Lettere e Filosofia si è dedicato al marketing e ha lavorato prima per Danone e poi è approdato in Costa Crociere dove nel giro di tre anni ha conquistato posti di rilievo. E’ anche un appassionato di musica: è diplomato in organo al conservatorio di Padova.

Annalisa: “La gravidanza? La metterei in note“

L’ex allieva d‘Amici, laureata in ingegneria, ammette che non riesce a parlare della sua vita privata è per questo che si avvale della musica. Annalisa pensa anche ad una possibile gravidanza e all’opportunità di diventare mamma.

- Advertisement -

Non esclude che metterebbe in note anche questa esperienza unica: “Anche la gravidanza la metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica.”