Annalisa risponde ai rumors sulla gravidanza: “L’unico parto…”

Regina delle hit Annalisa ha appena debuttato con una nuova immagine motivata dall’uscita del suo nuovo singolo Legata sola. Il suo progetto professionale nato con Bellissima si sta per concludere e lei sta vivendo un momento speciale della sua carriera. Sposa solo da qualche mese l’ex allieva d’Amici è convolata a nozze con Francesco Muglia, vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale ed è molto felice.

In più occasioni ha riferito che le piacerebbe molto diventare mamma un giorno, ma per il momento un figlio non è tra i suoi progetti: “Sì, lo vorrei tanto, ma non ci siamo ancora dedicati”. Negli ultimi giorni l’iconica artista è stata protagonista del gossip. Si è parlato d’una sua presunta gravidanza non ancora rivelata. Lo scoop è di Dagospia che è certo che l’ex allieva d’Amici sia in dolce attesa.

Difficilmente il sito di Roberto D’Agostino si è sbagliato, ma a quanto pare la cantante è impegnata con l’uscita del suo nuovo album e non ha ancora dedicato del tempo alla possibilità di mettere su famiglia. Per attenuare i rumors e i tanti pettegolezzi che stanno circolando da giorni Annalisa ha deciso di fare una smentita su X, ex Twitter. Sul suo profilo Instagram ha dato una risposta diretta a placare il gossip e che probabilmente metterà a tacere i pettegolezzi per qualche giorno.

Annalisa non è incinta: la risposta della cantante

A quanto pare Annalisa non è incinta. La cantate ha pubblicato un post su X dove rivela che è impegnata in un parto, ma non riguarda certo un bambino: “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data: 29/9)”.

Insomma la cantante non è prossima a diventare mamma, nonostante sia una neo sposa felice e innamorata. Attualmente impegnata nella sua musica l’artista ha cavalcato l’onda del gossip per promuovere il suo nuovo lavoro musicale.