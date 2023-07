Annalisa senza filtri: “Si al matrimonio. Ho baciato una donna…”

Star delle hit musicali del momento Annalista è tra le giovani artiste italiane maggiormente quotate. Dopo il successo di Bellissima e di Mon Amour ancora oggi in cima alle classifiche si sta godendo l’affermazione di Disco Paradiso il brano cantato con Fedez e J-Az. Un vero tormentone estivo che conferma il talento dell’ex allieva d‘Amici.

La scorsa settimana Annalisa è convolata a nozze con Francesco Muglia affermato dirigente di Costa Crociere. Un amore semplice che ha unito due persone che hanno molto in comune. Intervistata da Vanity Fair Annalisa ha affermato che desiderava sposarsi ma non ha mai sognato l’abito bianco. E’ stata una cerimonia semplice e tutto è andato secondo i piani. La cantante ha poi speso parole d’affetto e stima per il neo marito:

“Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza.” L’ex allieva d‘Amici ha poi parlato della fluidità in generale e ha ammesso d’aver baciato una donna quando era adolescente.

Annalisa: “Ho baciato una donna“

Annalisa ha cercato di spiegare meglio il testo di Mon Amour sottolineando che mira all’inclusività. La cantante ha poi confermato d’aver baciato una donna quando era una ragazzina, un modo per scoprire e sperimentare ma poi ha chiarito che le sono sempre piaciuti gli uomini:

“Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare. Mi sono sempre piaciuti i maschi”. Infine la cantante ha affermato che le piacerebbe fare la madrina ad un gay pride ma per il momento non ha avuto abbastanza tempo. La cantante desidera avere dei figli anche se non li ha ancora cercati.