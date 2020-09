Antonella Elia e Pietro delle Piane: cosa succede ai due?

Dopo alcune settimane di silenzio e un presumibile ritorno di fiamma, Antonella Elia parla della sua non relazione con l’ex fidanzato Pietro delle Piane. I due prima d’entrare a Temptation Island, di cui per altro sono stati protagonisti, erano certi del loro amore tanto da pensare alle nozze, il reality dei sentimenti ha però sconvolto i loro piani.

Scioccata del comportamento del fidanzato, Antonella Elia ha deciso d’uscire dal reality dei sentimenti da single, poi tornare con Pietro un mese dopo, e infine lasciarlo di nuovo. In seguito i due sono stati paparazzati insieme e il tutto faceva pensare ad un ritorno di fiamma, ma poi il gossip non è stato confermato. In questi giorni Antonella, prossima ad intraprendere l’avventura come opinionista al Grande Fratello Vip, ha rivelato a Gente che con Pietro la situazione non è ancora cambiata:

“Non è cambiato molto rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ma io ho ancora bisogno di tempo per scavare dentro di me e riflettere. Devo imparare a non farmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda.”

Antonella Elia: “Credo nel rispetto della coppia”

Antonella Elia ha poi ammesso quanto è emozionata d’essere ancora parte del Grande Fratello come opinionista ed è certa d’essere all’altezza del ruolo affidatele. L’ex gieffina ha capito in questi mesi quanto è importate il rispetto in una coppia, ma soprattutto ha deciso di dare importanza soprattutto a se stessa. Intanto Pietro delle Piane nei suoi profili Instagram pensa ad Antonella ed è certo di poterla riconquistare al più presto: riuscirà a convincerla a tornare con lui e chissà forse anche a sposarlo.