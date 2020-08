Antonella Elia, Pietro delle Piane parla di fiducia: quanto è credibile?

Antonella Elia e Pietro delle Piane sono stati i fidanzati che più hanno animato l’ultima edizione di Temptation Island, i due sono usciti separati dal reality dei sentimenti ma a quanto pare pur non tornando ufficialmente insieme si sono rivisti e parlati più volte.

Pietro è deciso a riconquistare Antonella che dopo quello che ha visto e sentito nel falò non riesce più a fidarsi dell’ex compagno, ma nonostante questo ha più volte ammesso d’amarlo e di non poter fare a meno di lui. Pietro in queste ore ha pubblicato un post su Instagram dove parla di fiducia e dell’importanza di affidarsi all’altro in una coppia che si ama. Parole che hanno suscitato alcune reazioni ironiche dei followers e che dette da lui risultano poco credibili.

“Fidarsi è un consegnarsi all’altro, è sfidarlo ad essere all’altezza del dono ❤️” Parole importanti a cui Pietro delle Piane sembra credere profondamente, e che a quanto pare sembrano dedicate proprio al rapporto con Antonella Elia che, secondo quanto riportati d’alcuni rumors accreditati, sta provando a recuperare il rapporto con l’ex e convolare a nozze il prossimo autunno come da programma.

Antonella Elia veterana dei reality, svolta in tv

Veterana dei reality Antonella Elia deve alla partecipazione prima al Grande Fratello Vip e poi a Temptation Island la sua rinascita televisiva. Anche se in molti hanno insinuato che quello che è successo nel reality dei sentimenti è stato creato ad arte per dare ancora più visibilità all’ex showgirl. Antonella è riuscita ad ottenere il ruolo di opinionista ufficiale insieme a Pupo nella prossima edizione del Grande Fratello Vip e questa per lei può essere considerata una vera svolta nella sua carriera.