Antonella Elia e Zequila offendono Valeria Marini: “è un ce..o, è un mostro….”

Dopo l’ingresso di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip e il chiarimento con Rita Music sul rapporto con Vittorio Cecchi Gori, Antonella Elia e Antonio Zequila si sono lasciati andare a dei commenti al vetriolo : “Valeria Marini è un cesso, dai. Ma come si fa? Lei è un mostro. Tu sei bellissima, lei un cesso” ha detto l’ex valletta a Rita Rusic, mettendo in evidenza la differenza nella fisicità. Mentre Zequila incalza con un commento secco “Lei sembra il triplo di te” riferendosi a Valeria Marini.

Il video delle offese a Valeria Marini

ECCO LE PAROLE SHOCK DI ANTONIO ZEQUILA E ANTONELLA ELIA CONTRO VALERIA MARINI #GFVIP pic.twitter.com/3K3yAsKg2x — il mondo che vorrei (@roeswvood) January 20, 2020

La showgirl sarda non ha sentito le frasi pronunciate dagli inquilini della casa, che hanno elogiato Rita Rusic con commenti di disprezzo nei suoi confronti.

La showgirl “baci stellari” era entrata nella casa per chiarirsi con la Rusic, affermando che tante dichiarazioni dell’ex moglie di Cecchi Gori erano false e non veritiere. Ma tra le due donne non si é riusciti a raggiungere nessun accordo, nonostante la Marini si fosse mostrata gentile e disponibile.

Signorini non é intervenuto sulle frasi contro Valeria

Il conduttore Alfonso Signorini non é intervenuto sulle frasi pronunciate contro la Marini, il dubbio resta se le abbia sentite anche lui. Intanto il popolo del web ha mostrato sdegno per le parole dette con disprezzo dai concorrenti del Grande Fratello Vip, specialmente in relazione alle scorse puntate dove si é così tanto parlato di donne e sessismo.