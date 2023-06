Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria storia al capolinea? Le indiscrezioni

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip: il loro amore ha appassionato il pubblico che non ha mancato di sostenerli. Eppure durante la lunga permanenza nel loft di Cinecittà hanno vissuto alti e bassi condizionati anche dalla presenza delle telecamere. Una volta finito il reality i due hanno avuto l’opportunità di conoscersi fuori e fino ad oggi sono stati una coppia apparentemente felice e serena.

Secondo alcune indiscrezioni i due da qualche settimana stanno vivendo un periodo difficile. Alcuni tweeter dell’ex gieffina hanno allarmato i fans. Antonella ha infatti dichiarato di non essere serena, di non sentirsi bene e anche se gli utenti le hanno consigliato di sorridere di più sembra che la Fiordelisi non riesca a reagire. Secondo alcuni i malesseri d’Antonella sarebbero legati a Edoardo e a loro impegnativo rapporto. Non ci sono state dichiarazioni esplicite in merito, ne tanto meno l’ex gieffino ha commento i post della fidanzata.

Tuttavia a provare a fare chiarezza ci ha pensato il padre dell’ex gieffina che sui social ha parlato d’amore, riferendosi proprio allo stato d’animo denunciato d’Antonella: “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile. Ma è amore vero”. Insomma i Donnalisi si amano veramente, ma la gestione dei loro sentimenti non è facile.

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi verso la convivenza?

Intanto un’altra coppia nata nella casa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sta facendo progetti per il futuro. Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono più uniti che mai. Recentemente l’ex gieffina ha scritto una lettera in cui rivela il suo amore a Edoardo e gli dichiara apertamente di voler andare a convivere con lui:

“Ho bisogno di stare con lui, divento pazza, divento scontrosa, perché mi manca. Io spero di trasferirmi prima dell’estate”. Presto Micol si trasferirà a Roma e i due potranno iniziare ufficialmente la loro vita insieme.