Antonella Fiordelisi in lacrime: “Mi ha lasciato”. Gli ex dalla parte di Donnamaria

Dopo i presunti rumors Antonella Fiordelisi ha confermato la fine della storia con Edoardo Donnamaria. L’ex gieffina è apparsa sui social in lacrime e disperata rivelando d’essere stata lasciata dall’ex volto di Forum. Ha accusato il giovane d’essere concentrato sul suo lavoro e d’avere poco tempo per lei. Da parte sua Donnamaria ha spiegato, sempre su Instagram, che a rendere complicata la relazione è stato soprattutto il rapporto malsano che Antonella ha con i social.

Un accusa che è stata confermata anche dagli ex della Fiordelisi. Sia Francesco Chiofalo, che Antonella ha conosciuto a Temptation Island che Gianluca Benincasa sono d’accordo con Donnamaria. La Fiordelisi ha un sorta da dipendenza dai social e vive h24 su Instagram, e questo rende impossibile la convivenza. Chiofalo ha puntato il dito contro l’ex, con cui non ha mantenuto un rapporto civile:

“Lui ha detto la verità, ho vissuto su me stesso questa situazione. Non ha un rapporto sano con i social, vive in funzione di Instagram. Ogni cosa che fa nel suo privato è in relazione ai social e a Instagram, la ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono 24h, in qualsiasi momento, è praticamente infrequentabile. Inutile piangere senza lacrime per far scena sul latte versato, chi è causa del suo mal pianga se stesso.“

Gianluca Benincasa: “Perchè vi meravigliate“

Anche Gianluca Benincasa, che ha avuto una storia con Antonella fino a quando non è entrata nella casa di Cinecittà, è convinto che l’ex gieffina abbia attuato una sorta di strategia per apparire vittima davanti ai tanti followers che la seguono e che alimentano il suo ego:

“Non so perché vi meravigliate di qualcosa di così scontato…Ora ci sarà vittimismo e carnefici...buona visione agli stolti.“ Per il momento Antonella non ha risposto all’accuse, ha tuttavia rimosso il video della diretta dove appare in lacrime e accusa Donnamaria d’averla trattata male.