Antonella Mosetti criticata per gli scatti hot: “Sono estremamente libera”

Antonella Mosetti ha risposto agli haters che la criticano a causa delle condivisioni d’alcune immagini hot condivise sui social. L’ex gieffina ha un profilo Onlyfans che le rende molto grazie alla pubblicazione di scatti che la ritraggono in pose decisamente hot. La Mosetti, difficilmente polemizza sui social, ma questa volta ha pubblicato un video dove rivendica il diritto di ogni persona d’essere libera di fare ciò che vuole.

L’ex volto di Non è la Rai ha spiegato che ogni donna può fare ciò che vuole. Si può non condividere, ma a causa delle sue scelte non deve essere considerata una ragazza non affidabile: “Una domanda: ma se una donna è semplice, trasparente: vuole ballare, balla; vuole stare in costume, sta in costume; vuole far vedere un seno o avere un atteggiamento provocante e lo fa e ha la libertà di farlo, perché deve essere definita per forza una “poco di buono” per non dire di peggio?”.

- Advertisement -

La Mosetti rivendica la sua libertà di scelta che nessuno può condizionare: “Io sono estremamente libera. Quando vedo ragazze o donne disinibite, o che scelgono di fare del proprio corpo quello che vogliono, supportate da una grande intelligenza, lo trovo un binomio perfetto. Se una si spoglia e si diverte non vuol dire che faccia cose losche nella vita. Penso sia un concetto chiaro”.

Antonella Mosetti vs le donne: “Tutte sante e eroine“

L’ex gieffina non ha esitato a difendere le sue scelte e ha far notare che il “marcio” non è in scatti apparentemente hot. La Mosetti se la prende anche con alcune donne che predicano ufficialmente il perbenismo e hanno poi gli scheletri nell’armadio;

- Advertisement -

“Tutte queste sante, grandi donne, eroine della famiglia, una domanda allora: ma gli uomini con chi ca**o tradiscono? Spiegatemelo, perché tutte brave e tutte sante…” Ha poi ringraziato chi la critica che le da l’opportunità ogni tanto di sfogarsi.