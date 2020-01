App Cie ID: come accedere ai servizi INPS online con la carta d’identità elettronica

Se hai la nuova Carta di identità elettronica 3.0 sigla CIE, puoi utilizzarla per accedere ai servizi INPS online della Pubblica Amministrazione.

La Carta di Identità si è ormai evoluta da molti mesi, i vecchi documenti sono destinati ad estinguersi inesorabilmente di qui a breve. La vecchia “carta” è stata sostituita dalla Carta di Identità Elettronica dalle dimensioni più ridotte e dai materiali completamente diversi. Con essa si è voluto attuare, quantomeno tentare di attuare, un principio di efficienza misto a trasparenza. Con la nuova Carta di Identità infatti sarà possibile effettuare gli accessi su molteplici piattaforme (Pubbliche e Private) direttamente dal proprio computer o dal proprio Smartphone.

Come accedere sul sito INPS tramite la propria Carta di identità elettronica

Se siete i proprietari della nuova Carta di Identità Elettronica 3.0 e avete deciso di abbandonare il vecchio documento di identità, abbiamo ottime notizie!. Con il nuovo documento di identità è possibile accedere ai molteplici servizi online della Pubblica Amministrazione. In particolare ai servizi offerti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Per poter effettuare correttamente il login sulla piattaforma INPS online è necessario avere dei prerequisiti:

Innanzitutto occorre avere una Carta di Identità Elettronica regolare e i codici PIN e PUK della stessa.

Occorre accedere ai servizi mediante una postazione che consenta la lettura della Carta di Identità Elettronica, ovvero, in alternativa, occorre un Device dotato di un apposito lettore RFID o uno smartphone tecnologia Android che supporti il NFC.

Occorre inoltre aver installato preventivamente sul Device che si sta utilizzando l'apposito software creato dal Ministero dell'Interno. A seconda del diverso strumento tecnologico utilizzato, occorre selezionare il software CIE, se si vuole accedere attraverso PC o l'app Cie ID per l'autenticazione attraverso lo smartphone. Molto probabilmente è questo lo strumento più utilizzato anche per porre in essere tali procedure.

In fine occorre premere il pulsante "Entra con CIE" ed immediatamente si aprirà il sito ufficiale del Ministro dell'Interno. Qui occorre effettuare l'autenticazione poggiando la propria Carta ll'apposito lettore Smart card RF se utilizziamo il computer oppure attraverso l'app Cie ID sullo smartphone.

Conclusa quest'ultimo passaggio si aprirà automaticamente la pagina dell'INPS dove sarà possibile effettuare l'accesso.

L’App Cie ID per accedere ai servizi Inps online

Cie ID è l’applicazione ufficiale creata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per effettuare gli accessi tramite la Carta di Identità Elettronica. L’app si presenta con uno stile molto semplice ed intuitivo, creata per rendere la vita più semplice ai soggetti che vogliono utilizzarla e che magari non hanno dimestichezza con la tecnologia. Gli smartphone infatti stanno letteralmente sostituendo i computer, almeno per determinate operazioni come ad esempio gli accessi ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Molto probabilmente effettuare un login con il proprio cellulare è anche più comodo ed agevole.

L’App Cie ID è attualmente disponibile per tutti gli smartphone dotati di sistema operativo Android 6.0 con tecnologia NFC.

Come utilizzare l’Applicazione Cie ID per l’autenticazione su Inps online

Cie ID è un’applicazione molto chiara e il suo utilizzo è davvero molto semplice. Innanzitutto bisogna Scaricare l’App Cie ID dal Play Store, poi occorre registrare la propria Carta d’identità elettronica inserendo l’apposito PIN di 8 cifre semplicemente accostando il documento allo smartphone. Per questioni di sicurezza le prime quattro cifre del PIN vengono rilasciate dal Comune al momento della richiesta del documento, le restanti quattro cifre invece al momento del rilascio della Carta. Una volta fatto tutto questo non resta altro da fare se non effettuare l’autenticazione del soggetto tramite la Carta di Identità. L’ultimo step infatti è cliccare il tasto “Entra con CIE”, una volta fatto tutto ciò il gioco è fatto ed è possibile utilizzare la Carta sulle piattaforme digitali. Con l’App Cie ID effettuare i login sulle varie pagine, dove è possibile effettuarlo, sarà un gioco da ragazzi. Inoltre con essa é possibile usufruire di moltissimi servizi online mai offerti prima di oggi senza dover uscire di casa.

Tutorial per utilizzare l’app Cie ID

La nuova Carta di Identità Elettronica rappresenta un vero e proprio passo in avanti, non solo dal punto di vista squisitamente tecnologico ma anche e soprattutto dal punto di vista della garanzia di servizi alla popolazione.

La CIE infatti sta diventando uno strumento attraverso la quale sarà possibile effettuare operazioni, chiedere consulenze o prenotare appuntamenti in uffici, senza doversi scomodare. A quanti è capitato di dover uscire di casa e recarsi in un ufficio pubblico per (e non è detto che sia sempre possibile) svolgere un’operazione o per prenotare un appuntamento per godere di un determinato servizio? Ebbene con la nuova Carta di Identità sarà possibile fare tutto ciò, nei limiti del circuito all’uopo predisposto, tramite il proprio smartphone. Con l’App Cie ID e con la CIE i servizi pubblici online non sono mai stati così a portata di mano!