Apple corregge l’aggiornamento di sicurezza

Apple ha rimosso e corretto l’ultimo aggiornamento Rapid Security Response che ha creato parecchi problemi agli utenti.

Perché Apple ha rimosso l’ultimo aggiornamento di sicurezza?

L’ultimo aggiornamento Rapid Security Response per iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 e macOS Ventura 13.4.1 ha creato parecchi problemi.

Gli utenti non potevano accedere ad alcuni siti web principali utilizzando il browser Safari e la Mela si è trovata a doverlo rimuovere.

In seguito, un portavoce della società ha promesso una nuova versione dell’aggiornamento in grado di risolvere il problema. Intanto, l’aggiornamento che con le impostazioni base dei dispositivi Apple si installa automaticamente può essere rimosso con facilità in modo da ripristinare il normale funzionamento di Safari. Basta andare in Impostazioni, poi Generali e Informazioni, selezionare la versione di iOS/iPadOS e “Rimuovi Security Response“.

Rapid Security Response

L’aggiornamento Rapid Security Response non include novità in termini di funzioni rispetto all’ultimo rilasciato a fine giugno.

Quel che fa è correggere una grave vulnerabilità del dispositivo Apple e perciò conviene installarlo non appena la Mela avrà curato le problematiche riscontrate. La falla riscontrata dalla Mela dovrebbe riguardare una vulnerabilità probabilmente presente su WebKit da qualche tempo e scoperta di recente.